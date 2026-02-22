Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE | Pamé in avvitamento manda fuori di poco

Pamé ha colpito di testa e ha mandato la palla fuori di poco durante la partita Juventus-Genoa Under 16, terminata a reti inviolate. La causa è stata un cross preciso dalla fascia destra che ha trovato il giovane attaccante in ottima posizione. I ragazzi in campo hanno dato tutto, ma nessuno è riuscito a segnare. La partita ha visto tante occasioni da entrambe le squadre, con un finale che lascia aperti molti scenari.

© Juventusnews24.com - Juventus Genoa Under 16 0-0 LIVE: Pamé in avvitamento manda fuori di poco

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affronta il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 0-0: sintesi e moviola. 37? PIPITO' CADE IN AREA- Pamé aggancia di tacco, col destro lancia per Pipitò che conduce in velocità e cade: nessun fallo ravvisato dal direttore di gara si prosegue 33? Ancora Mazzotta infermabile sulla destra, traversone morbido per Pamé che gira in porta in caduta ma manca l'appuntamento col gol.