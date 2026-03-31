Lukaku-Juventus | Ottolini prepara il blitz da 40 milioni per l’attacco

La Juventus ha deciso di intervenire sul mercato per rinforzare l’attacco, con un budget tra i 30 e i 40 milioni di euro destinato all’acquisto di un nuovo centravanti. La società ha avviato i contatti e si sta muovendo per definire l’operazione, con l’obiettivo di affiancare Dusan Vlahovic e rafforzare il reparto offensivo. La trattativa riguarda un possibile inserimento di un calciatore di grande esperienza.

La Juventus ha rotto gli indugi per il restyling dell’attacco, stanziando un budget tra i 30 e i 40 milioni di euro per affiancare un centravanti di peso a Dusan Vlahovic. Tra i profili al vaglio della dirigenza bianconera alla Continassa riemerge con forza il nome di Romelu Lukaku, già oggetto di una trattativa serrata nelle precedenti sessioni di mercato. La strategia di Ottolini punta a blindare il reparto con una struttura fisica imponente, garantendo una rotazione di alto livello che prescinda dall’esito del rinnovo contrattuale del serbo, attualmente in fase di negoziazione. Il piano d’investimento della società torinese resta tuttavia vincolato alla certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League, conditio sine qua non per sbloccare la liquidità necessaria all’operazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Lukaku-Juventus: Ottolini prepara il blitz da 40 milioni per l’attacco Articoli correlati Calciomercato Milan, sirene inglesi per Pavlovic: il Chelsea prepara l’offerta da 40 milioniIl futuro di Strahinja Pavlovic potrebbe diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo. Juventus, blitz di Ottolini a Istanbul per En-NesyriIl blitz Svolta sul fronte attaccnti, nella serata di ieri il DS Ottolini è volato a Istanbul per portare Youssef En-Nesyri a Torino.