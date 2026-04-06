La Juventus ha visto sfumare 32 milioni di euro a causa di un problema legato a Lamine Yamal, giocatore del Barcellona. La trattativa di mercato tra la squadra italiana e il club catalano è stata influenzata da questa situazione. Il giovane calciatore ha causato complicazioni nella negoziazione, che coinvolgono aspetti finanziari e contrattuali. La vicenda riguarda direttamente le operazioni di mercato della Juventus, senza altri dettagli ufficiali disponibili.

Il fuoriclasse del Barcellona complica una trattativa di mercato della ‘Vecchia Signora’ in vista della prossima estate Il Barcellona e Lamine Yamal mettono nei guai la Juventus . Il fuoriclasse spagnolo incanta al ‘Metropolitano’ e trascina i suoi nel big match di campionato contro l’ Atletico Madrid. Lamine Yamal con Lewandowski (Ansa) – Calciomercato.it Il numero 10 blaugrana fa impazzire la difesa di casa e in particolare Nico Gonzalez, schierato per l’occasione da terzino sinistro dal ‘Cholo’ Simeone. La mossa del tecnico dell’Atletico non sortisce gli effetti sperati, con il nazionale argentino che soffre le pene dell’inferno di fronte all’irresistibile Yamal. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, sfumano 32 milioni: la colpa è anche di Lamine Yamal

Juventus, anche la Juventus ha un Lamine (Ba)Tuttosport ha parlato del talento delle U13 Lamine Ba, baby fenomeno che sta stregando il Web.

Lamine Yamal pareggia al 96': gli highlights di Newcastle-BarcellonaGara di andata combattutissima tra Newcastle e Barcellona, che pareggiano 1-1 al St James' Park, rimandando il verdetto definitivo al match di...

Il nuovo contratto del turco alla Juve consente anche l'ingresso nella ristretta cerchia dei campioncini più riconosciuti del calcio internazionaleNon è ancora al livello di Lamine Yamal, che a soli 18 anni guadagna al Barcellona più di 15 milioni all'anno, ma quello di Kenan Yildiz alla Juve è comunque un contratto molto importante, che gli ... gazzetta.it

Non è Yamal ma anche la Juve ha il suo Lamine: il bomber fenomeno delle giovanili, golazo nel derbyLamine Ba è un attaccante italo-senegalese che milita nell’Under 13 della Juventus e che, nonostante la giovanissima età, ha già attirato l’attenzione di osservatori e appassionati. Nato nel 2013, è ... tuttosport.com