La Juventus ha un giovane talento che sta attirando l'attenzione online. Si chiama Lamine Ba ed è un giocatore delle squadre giovanili, più precisamente delle Under 13. Secondo Tuttosport, il suo nome sta circolando tra gli appassionati per le sue qualità nel campo. Il sito ha dedicato un articolo al suo talento, sottolineando il crescente interesse che sta suscitando.

Tuttosport ha parlato del talento delle U13 Lamine Ba, baby fenomeno che sta stregando il Web. Di seguito l’articolo. Juventus, non è Yamal ma c’è il suo “Lamine”: Ba, il baby bomber Under 13 che sta facendo impazzire i social A Torino sta nascendo un nuovo fenomeno. Il nome è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, anche la Juventus ha un Lamine (Ba)

Chi è Lamine Ba, il talento 12enne della Juventus diventato virale dopo il video dei suoi numeriIl talento classe 2013 dei bianconeri ha una fisicità notevole rispetto ai coetanei, la sfrutta per segnare gol a raffica.

