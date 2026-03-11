Nel match di andata tra Newcastle e Barcellona, le squadre si sono affrontate al St James' Park con un risultato di 1-1. Lamine Yamal ha segnato il gol del pareggio al 96°, nel finale di partita. La gara si è conclusa con un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno al Camp Nou.

Gara di andata combattutissima tra Newcastle e Barcellona, che pareggiano 1-1 al St James' Park, rimandando il verdetto definitivo al match di ritorno al Camp Nou. Il gol nei minuti finali di Barnes illude i Magpies, che si fanno raggiungere al 96' dalla rete di Lamine Yamal, impeccabile dal dischetto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lamine Yamal pareggia al 96': gli highlights di Newcastle-Barcellona

Articoli correlati

Leggi anche: Il Barcellona e Lamine Yamal non si fermano più: 3-0 al Maiorca e +4 sul Real

Lamine Yamal si confessa: «Pokémon, tacos e PlayStation: così batto la pressione del Barcellona»Lamine Yamal non è solo l’astro nascente del calcio mondiale; a diciotto anni, la stella del Barcellona e della Roja sta riscrivendo le regole della...

Lamine Yamal SAVES Barcelona at the death... | Newcastle Unlucky

Aggiornamenti e notizie su Lamine Yamal

Temi più discussi: Lamine Yamal regala il pareggio al Barcellona contro il Newcastle; Il rigore di Yamal con l’ultimo tiro della partita salva il pareggio del Barcellona in casa del Newcastle; Champions, andata ottavi: cadono Liverpool e Tottenham, Yamal salva il Barcellona; Champions League: il Galatasaray sorprende il Liverpool, il Barcellona si salva al 95' contro il Newcastle.

Lamine Yamal vs Messi: titoli, risultati e statistiche a confronto dei due giocatori a 17 anniLamine Yamal ha solo 17 anni e, nonostante sia solo all'inizio della sua carriera, il suo livello e la sua proiezione futura vengono già paragonati a quelli della stella mondiale Lionel Messi. Il ... olympics.com

Calcio, Lamine Yamal festeggia con il fratellino: dalla foto con Messi al trionfo agli EuropeiLa stella della Spagna, ancora minorenne, ha festeggiato con la famiglia prima che con i compagni la vittoria agli Europei. Una foto del 2007 emersa durante il torneo lo mostra con un giovane Lionel ... it.euronews.com

Siamo alla terza stagione di Lamine Yamal e continua ancora più o meno ovunque il paragone poco corretto tra lui e Messi, invece di quello più giusto con Neymar. x.com

Classifica per dribbling riusciti nei top5 campionati europei: Lamine Yamal 139 Kenan Yildiz 123 Vinicius Junior 107 Il numero 10 della Juve in mezzo a due mostri del dribbling. - facebook.com facebook