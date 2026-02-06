Locatelli-Manchester United | primi contatti la Juventus fissa il prezzo

La Juventus ha confermato di aver stabilito il prezzo per Manuel Locatelli, obiettivo dei Red Devils. Il Manchester United ha già avviato i primi contatti con il suo entourage, cercando di capire se ci sono margini per portarlo in Inghilterra. La trattativa è appena agli inizi, ma il club inglese sembra deciso a fare sul serio. La Juventus, intanto, aspetta una proposta concreta, consapevole del valore del suo centrocampista.

Il Manchester United rompe gli indugi per il centrocampo del futuro e punta dritto su Manuel Locatelli. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i Red Devils avrebbero già allacciato i primi contatti con l’entourage del regista della Juventus per sondare la fattibilità di un trasferimento in Premier League nella prossima finestra estiva. L’accelerazione del club britannico è legata alla probabile uscita di Casemiro a fine stagione: lo United ha individuato nel classe ’98 bianconero il profilo ideale per ereditare le chiavi della mediana. Per Locatelli si tratta di un ritorno di fiamma da parte dei vertici di Old Trafford, che lo avevano già monitorato dopo il trionfo a Euro 2020 prima del suo passaggio alla Continassa.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Approfondimenti su Locatelli ManchesterUnited Juventus, contatti avviato per Frattesi: l’Inter fissa il prezzo La Juventus ha avviato i contatti per Davide Frattesi, con l’Inter che fissa il prezzo del centrocampista. Mateta Juventus, c’è l’ok di Spalletti: primi contatti col Crystal Palace, che ha già comunicato il prezzo del francese. Gli aggiornamenti La Juventus ha avviato i primi contatti per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta, attaccante attualmente in forza al Crystal Palace. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Manchester United's stunning comeback. #shorts #manchesterunited #juventus #zidane Ultime notizie su Locatelli ManchesterUnited Argomenti discussi: Locatelli, il Manchester United si muove: primi contatti per il post Casemiro; ? Juventus, il Manchester United PIOMBA su Locatelli in estate? L’indiscrezione; Gli occhi della Premier su Manuel Locatelli: un top club ha contattato l'entourage del centrocampista della Juve; Locatelli: il Manchester United su di lui. Locatelli, il Manchester United si muove: primi contatti per il post CasemiroDall'Inghilterra l'indiscrezione di mercato che spiazza tutti: il capitano della Juve nel mirino dei Red Devils ... tuttosport.com Juve, il Manchester United punta Locatelli: primi contatti con il giocatoreManuel Locatelli, centrocampista classe 1998 della Juventus, potrebbe giocare in Premier League nella prossima stagione. Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate ... tuttojuve.com "Locatelli, il Manchester United si muove: primi contatti per il post Casemiro" facebook " #Locatelli, il Manchester United si muove: primi contatti per il post Casemiro" x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.