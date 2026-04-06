Juventus scatenata sul mercato

La Juventus sta preparando un’operazione di mercato riguardante João Mário, attualmente in prestito al Bologna. La società ha deciso di esercitare il diritto di recompra sul giocatore portoghese, che appartiene a un’altra squadra. La notizia arriva dopo le recenti valutazioni sul rendimento del calciatore e le strategie di rafforzamento della rosa per la prossima stagione.

La Juventus è pronta a esercitare il diritto di recompra su João Mário, il terzino portoghese attualmente in prestito al Bologna. Arrivato nell’estate 2025 dal Porto e poi girato in prestito ai rossoblù a febbraio 2026, João Mário ha ritrovato minuti e buone prestazioni con Thiago Motta (o il suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus scatenata sul mercato Basket, serie B | Pielle scatenata sul mercato, dopo Traini a Livorno arriva anche Savoldelli. Farneti: "Vogliamo giocarci le nostre chance"Due colpi importanti per la società biancoblù che coprono i problemi di infortuni e danno profondità al roster a disposizione di Turchetto Doppio... Leggi anche: Juventus scatenata: dopo Boga ecco Holm Juventus: novità sul mercato della punta richiesta da Spalletti Temi più discussi: Juve scatenata, il nuovo attaccante può arrivare dal PSG; La Juve brucia Inter e Roma | rinforzo da 12 milioni a centrocampo; Juve scatenata il nuovo attaccante può arrivare dal PSG; Juve arriva un super nome per il centrocampo di Spalletti | 18 milioni. Juve scatenata, il nuovo attaccante può arrivare dal PSGIn attacco molto dipenderà dalla permanenza o meno di Dusan Vlahovic e dalle discussioni relative al suo rinnovo di contratto, ma a prescindere da tutto la Juventus cerca con insistenza un altro nome ... calciomercato.it Juventus su Bernardo Silva: occasione a parametro zeroIl nome di Bernardo Silva è destinato a diventare uno dei più caldi del prossimo mercato estivo. Il fantasista portoghese ha infatti deciso di lasciare il Manchester City al termine della stagione, li ... gonfialarete.com 9 - Questa è la nona volta in cui l'Inter segna almeno cinque gol contro la Roma in #SerieA , almeno quattro in più di qualsiasi altra avversaria contro i giallorossi nel massimo campionato (cinque volte la Juventus). Scatenati. #InterRoma x.com Juventus facebook