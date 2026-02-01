La Juventus non si ferma e lavora a ritmo serrato nelle ultime ore di mercato. Questa mattina, al JMedical, si sono presentati Jérémie Boga del Nizza e il giovane Licina del Bayern Monaco per le visite mediche. La società punta a rafforzare la rosa in vista della fase finale della stagione.

La Juventus spinge sull’acceleratore nelle ultime ore di mercato. Mattinata intensa al JMedical: Jérémie Boga (dal Nizza ) e il giovane Licina (dal Bayern Monaco ) sono arrivati per le visite mediche. In parallelo, mentre resta aperto il dossier Randal Kolo Muani, va verso la chiusura uno scambio di prestiti sulle corsie esterne con il Bologna. Documenti pronti: Emil Holm è destinato a vestire il bianconero, João Mário farà il percorso inverso per cercare spazio in Emilia agli ordini di Vincenzo Italiano. L'articolo proviene da serieAgoal.it. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juventus scatenata: dopo Boga ecco Holm

