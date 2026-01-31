Genoa Juventus Under 17 0-5 termina con una netta vittoria il gennaio bianconero | l’ex Criscito demolito Il recap del match

La Juventus Under 17 batte il Genoa 5-0 in trasferta. La partita si chiude con una vittoria schiacciante per i bianconeri, che dominano dall’inizio alla fine. Santa Maria e Paonessa segnano tre gol a testa e cementano il successo. Per il Genoa, una giornata da dimenticare, con l’ex Criscito demolito e pochi spunti offensivi. I giovani della Juventus volano in classifica e chiudono il mese di gennaio con una prestazione convincente.

di Fabio Zaccaria Genoa Juventus Under 17 0-5, Santa Maria scatenato e un implacabile Paonessa regalano altri 3 punti a Grauso, volano i 2009 bianconeri. Il racap della partita valida per la 17esima giornata di campionato. Altra vittoria per la Juventus Under 17, che dopo aver battuto in rimonta la Carrarese, dà seguito all'imbattibilità stagionale e travolge con un netto 5-0 il Genoa allenato dall'ex bianconero Criscito. Ecco di seguito il reacp del match valido per la 17esima giornata di campionato. Gara subito indirizzata dai ragazzi di Claudio Grauso nel corso della prima frazione: a sbloccare il match ci ha pensato il difensore Demichelis, alla seconda da titolare consecutiva.

