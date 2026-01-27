Champions Civitanova da applausi | solo vittorie in Europa

La Lube Civitanova vola in Champions: quattro vittorie su quattro in Europa. I belgi del Leuven vengono travolti in appena un'ora, lasciando poco spazio alla speranza. Medei cambia formazione, Duflos Rossi brilla come protagonista. La squadra di Civitanova continua a stupire, confermando il suo stato di grazia nel torneo continentale.

Lube Civitanova–Haasrode Leuven 3-0 (25-10, 25-19, 25-19) Poker di successi in Champions League per una Lube che in Europa conosce solo la vittoria. I biancorossi liquidano in un'ora un Leuven modesto nel più classico dei testacoda che consolida il primato nel girone. Il tecnico Medei ha potuto fare un ampio turnover schierando dall'inizio Orduna, Tenorio, Bisotto e soprattutto Duflos Rossi che sarà il protagonista della serata: il francesino gioca con personalità, conquista la palma dell'mvp ed è il punto di riferimento con Nikolov dell'attacco marchigiano. Il muro, con Gargiulo (4 blocchi) e Tenorio (3) fa il resto in una sfida a senso unico dove solo nel terzo set i belgi sono riusciti a stare a ruota degli avversari prima di alzare bandiera bianca.

La Lube Civitanova apre con successo la sua avventura in Champions League, superando Montpellier con un netto 3-0.

