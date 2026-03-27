Juventus Next Gen Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra | come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri I dettagli

Durante l’allenamento odierno, due giovani giocatori della Juventus Next Gen hanno partecipato alla sessione con la prima squadra. Oboavwoduo e Anghelè sono stati integrati nel gruppo principale in attesa del ritorno dei Nazionali. La sessione si è svolta senza altri dettagli riguardanti le esercitazioni o le strategie adottate. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito ulteriori indicazioni sullo stato dei giocatori o sulla durata della loro presenza in prima squadra.

Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra in attesa del rientro dei Nazionali. Spalletti li ha studiati attentamente. Esiste un concetto di “benedetta gioventù” che, in casa bianconera, funge da vero e proprio analgesico contro le scorie dei match più indigesti. Dopo il pareggio contro il Sassuolo e i successivi giorni di riposo concessi da Spalletti, la squadra è tornata al lavoro per preparare la sfida contro il Genoa, l’ultimo impegno sulla carta “abbordabile” prima di un trittico di fuoco contro Atalanta, Bologna e Milan. In un centro sportivo svuotato dalle 15 chiamate delle Nazionali, i l tecnico ha potuto contare su soli sei giocatori di movimento della prima squadra, rendendo fondamentale l’apporto della Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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