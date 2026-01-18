parma genoa dove vederla in tv e streaming gratis

Per la 21ª giornata di Serie A, Parma e Genoa si affrontano allo Stadio Ennio Tardini alle 12:30. La partita rappresenta un importante confronto nella zona centrale della classifica. Di seguito, le opzioni per seguire l'incontro in tv e streaming gratis, garantendo un'ampia accessibilità per gli appassionati.

La 21ª giornata di Serie A propone una sfida delicata nella parte destra della classifica: Parma Calcio 1913 contro Genoa, calcio d’inizio alle 12:30 allo Stadio Ennio Tardini. Una gara che vale molto più dei tre punti, perché entrambe arrivano da segnali di crescita e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Il Genoa di Daniele De Rossi si presenta con alle spalle due pareggi e il netto 3-0 rifilato al Cagliari, risultato che ha aperto un piccolo margine sulla zona retrocessione. Il Parma di Carlos Cuesta, invece, ha confermato il buon momento con il successo a Lecce e lo 0-0 strappato al Maradona contro il Napoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

