Genoa-Napoli | dove vederla in tv e streaming gratis

Questa sera lo stadio Luigi Ferraris si riempie di tifosi per il match tra Genoa e Napoli, valido per la 24esima giornata di Serie A. La partita si può seguire in diretta in tv e streaming gratis, con i fan pronti a sostenere le proprie squadre. La sfida promette emozioni e colpi di scena, mentre i giocatori scendono in campo determinati a portare a casa i tre punti.

Riflettori accesi sullo stadio Luigi Ferraris per l’anticipo della 24esima giornata di Serie A tra Genoa e Napoli. Il calcio d’inizio è fissato per oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18:00. Una sfida che mette di fronte due squadre dai percorsi opposti nell’ultimo turno: i partenopei di Antonio Conte arrivano in Liguria carichi del successo interno contro la Fiorentina, mentre il Grifone di Daniele De Rossi deve reagire dopo la sconfitta di misura rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Secondo quanto emerge dalle ultime rifiniture, Conte dovrebbe affidarsi ancora una volta a Rasmus Hojlund come terminale offensivo, supportato dalla qualità di Vergara ed Elmas. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

