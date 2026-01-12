Nel match tra Genoa e Cagliari, il Genoa si impone con un risultato di 3-0, grazie alle reti di Colombo, Frendrup e Ostigard. La squadra di De Rossi conquista tre punti fondamentali nella classifica, dimostrando solidità e determinazione. Di seguito, il resoconto dettagliato di un incontro che ha evidenziato l’efficacia del Genoa in questa fase del campionato.

Inter News 24 Genoa Cagliari 3-0: la squadra di De Rossi porta a casa tre punti molto importanti grazie alle reti di Colombo, Frendrup e Ostigard. Il Genoa ritrova il sorriso e i tre punti al “Luigi Ferraris”, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da un mese. Nel pomeriggio di Marassi, gli uomini di De Rossi hanno travolto il Cagliari con un netto 3-0, un risultato che permette ai rossoblù di agganciare proprio i sardi in classifica e di allontanarsi dalle zone caldissime della zona retrocessione. Genoa Cagliari 3-0: Lorenzo Colombo ancora a segno, è l’uomo del momento. L’assoluto protagonista della rinascita ligure è Lorenzo Colombo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Genoa Cagliari 3-0: Colombo lancia De Rossi. Il resoconto del match

Leggi anche: Colombo carica il Genoa: "Mi sento rinato. De Rossi? Molto preparato, un vero condottiero"

Leggi anche: Milan-Genoa 0-0, De Rossi punta su Colombo e Vitinha | La diretta

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Genoa–Cagliari, le formazioni ufficiali; Genoa-Cagliari, tre punti per scappare dal basso; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Serie A: Genoa-Cagliari in campo lunedì alle 18.30 DIRETTA Probabili formazioni.

Genoa – Cagliari 3-0, cronaca e highlights: Tris di De Rossi per rilanciare i Grifoni! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Colombo ne fa un altro, Frendrup e Ostigard la chiudono con un tris! generationsport.it