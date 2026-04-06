Formazioni ufficiali Juventus Genoa | le scelte di Spalletti e De Rossi

Le formazioni ufficiali di Juventus e Genoa sono state annunciate in vista del match del 31° turno di Serie A 202526. Luciano Spalletti ha deciso gli undici titolari per i bianconeri, mentre Daniele De Rossi ha scelto la formazione degli ospiti. La partita si svolgerà in un contesto di grande attenzione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Juventus Genoa: le scelte di Spalletti e De Rossi Formazioni ufficiali Genoa-Napoli: le scelte di De Rossi e ConteNel sabato di Serie A, al Luigi Ferraris va in scena Genoa-Napoli, incontro cruciale del 24° turno per la classifica. Temi più discussi: Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Probabile Formazione - 31° Giornata; Juventus-Genoa: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Genoa. Formazioni UFFICIALI Juventus-Genoa: il verdetto su Vlahovic e Baldanzi! Confermati Cambiaso e MartinFormazioni ufficiali Juventus Genoa - Cresce l'attesa allo Juventus Stadium di Torino, palcoscenico della sfida tra la Juventus e il ... fantamaster.it Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Genoa, il "derby" del ds bianconero Marco Ottolini facebook Dove vedere in tv Juventus-Genoa, Napoli-Milan e le altre partite di serie A di oggi x.com