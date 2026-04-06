Juventus- Genoa 2-0 | Di Gregorio para il rigore ed è grande protagonista
La partita tra Juventus e Genoa si è conclusa con una vittoria per 2-0 dei padroni di casa, grazie alle reti di Bremer e McKennie. Durante l'incontro, il portiere del Genoa ha parato un rigore importante, diventando così il protagonista del match. La gara si è svolta nel rispetto delle regole, senza ulteriori episodi di rilievo.
La Juventus vince in casa contro il Genoa con le reti di Bremer e McKennie, ma la copertina se l’è presa Michele Di Gregorio che ha parato un rigore decisivo. Il riscatto di Di Gregorio. Dopo mesi difficili, passati a masticare amaro tra panchina e critiche feroci, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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