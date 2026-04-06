Juventus- Genoa 2-0 | Di Gregorio para il rigore ed è grande protagonista

La partita tra Juventus e Genoa si è conclusa con una vittoria per 2-0 dei padroni di casa, grazie alle reti di Bremer e McKennie. Durante l'incontro, il portiere del Genoa ha parato un rigore importante, diventando così il protagonista del match. La gara si è svolta nel rispetto delle regole, senza ulteriori episodi di rilievo.