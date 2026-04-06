La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa nell'incontro disputato all'Allianz Stadium. Con questa vittoria, i bianconeri si trovano a un punto di distanza dal quarto posto, attualmente occupato dal Como, che ha concluso il match di Pasquetta con l'Udinese senza reti. La partita si è conclusa con il successo della Juventus, che ha incrementato la propria posizione in classifica.

AGI - La Juventus batte 2-0 il Genoa all' Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0 dall' Udinese nel lunch match di pasquetta. Il primo incrocio sulla panchina tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi è senza storia per un'ora di gioco con i gol lampo di Bremer e McKennie che regalano ai bianconeri una tranquillità turbata solo da un calcio di rigore di Martin parato da Di Gregorio. Lo Stadium si conferma così un fortino. Solo il Napoli (0) ha perso meno gare della Juventus (1) tra le mura amiche in questo campionato. Solo l' Inter (44) invece ha segnato più reti dei bianconeri (32) nelle gare interne. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Juventus-Genoa 2-0, bianconeri a -1 dal quarto posto

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