Juventus-Genoa 2-0 bianconeri a -1 dal quarto posto

Da agi.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa nell'incontro disputato all'Allianz Stadium. Con questa vittoria, i bianconeri si trovano a un punto di distanza dal quarto posto, attualmente occupato dal Como, che ha concluso il match di Pasquetta con l'Udinese senza reti. La partita si è conclusa con il successo della Juventus, che ha incrementato la propria posizione in classifica.

AGI - La  Juventus  batte  2-0  il  Genoa  all' Allianz Stadium  e si porta a -1 dal  quarto posto  occupato dal  Como, fermato sullo 0-0 dall' Udinese  nel lunch match di pasquetta. Il primo incrocio sulla panchina tra Luciano  Spalletti  e Daniele De Rossi è senza storia per un'ora di gioco con i  gol lampo  di  Bremer  e  McKennie  che regalano ai  bianconeri  una  tranquillità  turbata solo da un  calcio di rigore  di Martin parato da  Di Gregorio. Lo  Stadium  si conferma così un  fortino. Solo il  Napoli  (0) ha perso meno gare della  Juventus  (1) tra le  mura amiche  in questo campionato. Solo l' Inter  (44) invece ha segnato più reti dei  bianconeri  (32) nelle  gare interne. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Juventus-Genoa 2-0, bianconeri a -1 dal quarto posto

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