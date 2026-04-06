Juve Genoa 2-0 | i bianconeri chiudono la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Bremer e McKennie Quarto posto a -1

Nella partita valida per la 31ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Bremer e McKennie. La squadra di casa si è portata temporaneamente al quarto posto della classifica, a un punto di distanza dalla zona Champions League. La cronaca del match, con dettagli sulla moviola e il tabellino, è stata aggiornata in tempo reale.