Juve Genoa 2-0 | i bianconeri chiudono la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Bremer e McKennie Quarto posto a -1
Nella partita valida per la 31ª giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Bremer e McKennie. La squadra di casa si è portata temporaneamente al quarto posto della classifica, a un punto di distanza dalla zona Champions League. La cronaca del match, con dettagli sulla moviola e il tabellino, è stata aggiornata in tempo reale.
di Andrea Bargione Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 2-0: sintesi e moviola. Fine partita 93? CHIUDE IN ATTACCO LA JUVE! – I bianconeri provano a rendersi pericolosi con la velocità di Boga, attenta la difesa rossoblù. 5? di recupero 89? CAMBIO JUVE – Fuori Yildiz, dentro Boga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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