Nel match della 21ª giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto 1-0 la Juventus. La vittoria dei sardi potrebbe influire sulla posizione dei bianconeri in classifica, avvicinandoli o allontanandoli dalle zone alte. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, segnando un risultato importante per entrambe le squadre in vista delle prossime gare.

Il Cagliari ha superato 1-0 la Juventus nel match disputato stasera e valido per la 21a giornata di Serie A. Decisivo per la squadra di Pisacane il gol di Mazzitelli al 65esimo minuto. La squadra di Spalletti resta così quarta in classifica a 39 punti insieme alla Roma (impegnata domani con il Torino), aumentando così il suo distacco dall'Inter vincitrice a Udine e dal Napoli impostosi con il Sassuolo. Il Cagliari aggancia invece il Parma al quattordicesimo posto, con 22 punti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45891337 . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serie A, Cagliari-Juventus 1-0: per i bianconeri il quarto posto può allontanarsi

Leggi anche: Diretta goal Serie A: Juventus Cagliari 2-1, attaccano i bianconeri

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Cagliari-Juventus 0-0, revocato un penalty ai bianconeri!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cagliari-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Mazzitelli; Serie A. Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri - Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri; Serie A | Cagliari-Juventus | Il tabellino; La Juve ricade nei soliti errori: Mazzitelli-gol, festa Cagliari. E il quarto posto può allontanarsi.

Cagliari-Juventus 1-0: video, gol e highlights - I bianconeri non riescono a staccare la Roma in classifica, restano a 39 punti, soggetti al sorpasso dei giallorossi. sport.sky.it