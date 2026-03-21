La Juventus affronta il Sassuolo in casa con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato. Luciano Spalletti guida la squadra nel tentativo di avvicinarsi alla zona Champions, mentre l’attacco sembra leggero e ci sono dubbi sulla presenza di Vlahovic. La partita si gioca in un momento di consolidamento per i bianconeri.

La Juventus di Luciano Spalletti cerca il sorpasso Champions nel match interno contro il Sassuolo, con l’obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo dopo i pesanti punti strappati a Pisa e Udinese. Il fischio d’inizio all’ Allianz Stadium è fissato per le ore 20:45, in una serata che potrebbe proiettare i bianconeri al quarto posto solitario, distante attualmente una sola lunghezza. Nonostante il tema del rinnovo contrattuale di Spalletti domini il dibattito societario, il tecnico toscano deve sciogliere gli ultimi nodi legati alle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, frenato da un fastidio muscolare nell’ultima rifinitura e destinato, con ogni probabilità, a partire dalla panchina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Sassuolo, missione Champions per Spalletti: attacco leggero e dubbio Vlahovic

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