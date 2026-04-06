Juve-Genoa social pazzi per Di Gregorio | È risorto come Gesù

Durante la partita tra Juventus e Genoa, i social sono esplosi con i commenti dedicati a Di Gregorio, che si è distinto per alcune parate decisive. La Juventus ha vinto 2-0, avvicinandosi al quarto posto occupato dal Como. I gol sono stati segnati da Bremer e McKennie, mentre l’estremo difensore del Genoa ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni tra i pali.

La Juve batte 2-0 il Genoa e accorcia sul quarto posto occupato dal Como. Spalletti deve ringraziare Bremer e McKennie per i gol, ma soprattutto Di Gregorio per le sue parate decisive. Su tutte, quella sul rigore di Martin che avrebbe potuto riaprire la gara nel finale. Sui social i tifosi bianconeri impazziscono per il ritorno dell’”Uomo DiGre” e c’è chi lo paragona addirittura a Gesù, dato il contesto pasquale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Genoa, social pazzi per Di Gregorio: “È risorto come Gesù” Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa, Di Gregorio para un rigoreTORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0... Pagelle Juve Genoa: Bremer muro e goleador, ma che Di Gregorio! I VOTICancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania!... Juventus-Genoa 2-0: video, gol e highlightsCon un gran primo tempo e una ripresa meno convincente la Juventus batte il Genoa e va a a -1 dal quarto posto occupato dal Como. Bremer e McKennie segnano nei primi 17', nella ripresa ci pensa Di Gre ... sport.sky.it Juventus-Genoa: pagelle, tabellino e le parole di SpallettiLa Juventus affronta una partita difficile sul proprio campo contro il Genoa, nel pieno della lotta salvezza. Ecco le pagelle di Juventus-Genoa, il tabellino della partita e le parole di Spalletti nel ... zipnews.it