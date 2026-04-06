Durante la partita tra Juventus e Genoa, il commentatore ha sottolineato come il primo tempo dei bianconeri sia stato considerato molto positivo, mentre nel secondo tempo la squadra abbia mostrato un calo evidente. Ha inoltre evidenziato una certa imprevedibilità nella prestazione complessiva della Juventus, parlando di un aspetto che definisce “inspiegabile”. La sua analisi si concentra sui cambiamenti di intensità e sul rendimento complessivo dei giocatori nel corso dell’incontro.

di Marco Baridon Juve Genoa, l’analisi a caldo: Marco Baridon valuta la prestazione dei bianconeri e il perché di un secondo tempo sotto livello. La Juventus vince, ma non convince in maniera definitiva. Il secondo tempo è stato giocato sotto livello da parte dei bianconeri contro il Genoa. Raccogliendo le sensazioni a caldissimo subito dopo il fischio finale, Marco Baridon ha voluto condividere il proprio lucido pensiero. Il direttore di ha fornito una lettura puntuale di quanto accaduto, focalizzandosi sugli aspetti che non hanno funzionato a dovere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Nel suo commento, il giornalista conferma come il primo tempo è stato giocato ad alto livello da parte dei bianconeri, ma nel secondo il livello si è abbassato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Genoa, Marco Baridon a caldissimo: «Primo tempo top e secondo sotto livello, qual è la vera Juventus? C’è un aspetto che è davvero inspiegabile» – VIDEO

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