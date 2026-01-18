Cagliari Juve Marco Baridon a caldissimo | Sconfitta inaspettata tanto dominio ma c’è un aspetto che non ha funzionato E i cambi… Il commento dopo il KO – VIDEO

Dopo la recente partita tra Cagliari e Juventus, Marco Baridon analizza la sconfitta dell’undici bianconero. Pur avendo dominato la partita, i risultati non sono stati quelli sperati. Nel suo commento, il giornalista evidenzia aspetti come la gestione delle sostituzioni e il possesso palla, offrendo un’analisi equilibrata e dettagliata sulla prestazione della squadra.

