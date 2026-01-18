Cagliari Juve Marco Baridon a caldissimo | Sconfitta inaspettata tanto dominio ma c’è un aspetto che non ha funzionato E i cambi… Il commento dopo il KO – VIDEO
Dopo la recente partita tra Cagliari e Juventus, Marco Baridon analizza la sconfitta dell’undici bianconero. Pur avendo dominato la partita, i risultati non sono stati quelli sperati. Nel suo commento, il giornalista evidenzia aspetti come la gestione delle sostituzioni e il possesso palla, offrendo un’analisi equilibrata e dettagliata sulla prestazione della squadra.
Cagliari Juve, il giornalista Marco Baridon commenta la sconfitta dell’Unipol Domus, possesso palla inutile e gestione delle sostituzioni nel mirino. L’amarezza per un risultato che complica maledettamente i piani di risalita è palpabile nelle parole di Marco Baridon, che nel suo commento “a caldissimo” analizza senza filtri la rovinosa caduta della Juventus all’Unipol Domus. La sconfitta per 1-0 rimediata contro il Cagliari viene definita senza mezzi termini “inaspettata”, un incidente di percorso grave che rischia di pesare enormemente sul morale proprio alla vigilia del ciclo di ferro che attende la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
