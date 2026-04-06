Juve Genoa LIVE | riscaldamento in corso

Alle 15 di oggi si tiene la partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526. Prima del calcio d'inizio, i giocatori sono in campo per il riscaldamento. La cronaca si concentrerà sull’andamento della gara, con aggiornamenti su moviola, tabellino e risultato finale. La sfida si svolge nello stadio di casa della Juventus, con numerosi tifosi presenti sugli spalti.

di Marco Baridon Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Genoa 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa LIVE: riscaldamento in corso Monaco Juve LIVE: riscaldamento in corsoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Parma Juve LIVE: riscaldamento in corsodi Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve... Juve-Genoa, diretta: formazioni ufficiali e risultato in tempo reale. Le scelte di SpallettiLa Juve è pronta a scendere in campo con un solo obiettivo: i tre punti. Dopo la mancata vittoria nella sfida casalinga contro il Sassuolo, i bianconeri non possono commettere altri passi falsi con il ... msn.com Juve-Genoa diretta, segui la sfida di Serie A tra Spalletti e De Rossi oggi LIVEI bianconeri devono vincere a tutti i costi per sfruttare il pari del Como a Udine e la sconfitta della Roma contro l'Inter. Per i liguri di De Rossi una buona occasione per confermare il buon periodo ... corrieredellosport.it