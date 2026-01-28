Monaco Juve LIVE | riscaldamento in corso

Questa sera si gioca la partita tra Monaco e Juventus, valida per l’ottava giornata della fase a gironi di Champions League. Al momento, le squadre sono in fase di riscaldamento prima dell’inizio ufficiale. I tifosi sono già assorti sotto la pioggia, con le luci dello stadio che illuminano il campo. La tensione è alta, e tutti aspettano di vedere come si svilupperà questa sfida importante per entrambe le squadre.

di Marco Baridon Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l'ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all'ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Monaco Juve 0-0: risultato e tabellino.

