Nella sfida tra Juventus e Genoa, McKennie si distingue con un voto di 7, considerato come avere un giocatore in più in campo. Martin, invece, riceve un 5 dopo aver commesso un errore che compromette la partita. Tra i bianconeri si evidenzia anche Di Gregorio, che para un rigore a un giocatore spagnolo. Nei rossoblù, altri giocatori sono coinvolti in azioni rilevanti, ma i dettagli specifici non sono stati forniti.

Nei bianconeri brilla anche Di Gregorio, che para il rigore allo spagnolo. Tra i rossoblù si salvano soltanto in quattro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Genoa, le pagelle: McKennie 7, come giocare in dodici. Martin manda tutto all'aria, 5

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