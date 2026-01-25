Juve Napoli 1-0 LIVE | bianconeri a caccia del raddoppio! Ancora Conceicao pericoloso

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Napoli, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526. La cronaca include sintesi, moviola, risultato e dettagli di un match ancora aperto, con i bianconeri alla ricerca del raddoppio e Conceicao protagonista di nuove occasioni pericolose. Un confronto importante per la classifica, con attenzione alle azioni chiave e alle decisioni arbitrali.

di Andrea Bargione Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell’ultimo turno. All’Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 1-0: sintesi e moviola. 37? SPINGE LA JUVE! – I bianconeri continuano a costringere gli azzurri nella loro metà campo: Conceicao si rende pericoloso ancora ma perde l’attimo giusto per fare gol ancora a porta sguarnita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Napoli 1-0 LIVE: bianconeri a caccia del raddoppio! Ancora Conceicao pericoloso Juve Napoli 1-0 LIVE: bianconeri avanti con il gol di David! Poco dopo Conceicao a un passo dal raddoppio!Nella 22ª giornata di Serie A, Juventus e Napoli si affrontano in una sfida combattuta. Leggi anche: Juve Cagliari 2-1 LIVE: Conceicao ancora pericoloso, blocca Caprile! La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Serie A | I precedenti di Juventus-Napoli; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro. Live Juventus-Napoli 1-0: il vantaggio di David, Buongiorno evita il raddoppioIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it Juventus-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Buongiorno salva sulla linea il tiro di ConceiçaoLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Manna: " #Juve- #Napoli per Juanlu Sanchez Ci piace e l'abbiamo trattato. Abbiamo la rosa ai minimi storici, ma operiamo in difficoltà" x.com Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Conte - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.