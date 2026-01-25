Juve Napoli 1-0 LIVE | bianconeri avanti con il gol di David! Poco dopo Conceicao a un passo dal raddoppio!

Nella 22ª giornata di Serie A, Juventus e Napoli si affrontano in una sfida combattuta. La partita è iniziata con equilibrio e attenzione tattica, con i bianconeri che si sono portati avanti grazie a un gol di David. Poco dopo, Conceicao ha sfiorato il raddoppio. Segui le fasi salienti, le analisi e il risultato in tempo reale di questa importante sfida tra due delle squadre più competitive del campionato.

di Andrea Bargione Juve Napoli LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Scontro diretto ad alta quota per la Juve, che cerca un risultato importante contro il Napoli per tornare in zona Champions League e riscattare la sconfitta contro il Cagliari nell'ultimo turno. All'Allianz Stadium arrivano gli azzurri di Conte, reduci dal successo casalingo col Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Napoli 1-0: sintesi e moviola. 31? INSISTE LA JUVE – I bianconeri si rendono pericolosi in avanti con la corsia di destra che vola grazie a Conceicao: grande giocata ancora di Thuram in mezzo al campo.

