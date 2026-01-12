Rigore Yildiz Juve Cremonese 3-0 | il turco segna sulla ribattuta dopo il fallo di mano di Baschirotto – FOTO

Nella partita tra Juventus e Cremonese, Yildiz ha segnato un calcio di rigore che ha contribuito al risultato finale di 3-0. Il gol è arrivato sulla ribattuta, dopo che Baschirotto aveva commesso un fallo di mano durante un tiro di Thuram. La partita si è svolta nel rispetto delle regole, con attenzione alle decisioni arbitrali e alle azioni di gioco.

Rigore Yildiz, Juve Cremonese 3-0: il turco segna sulla ribattuta dopo il fallo di mano di Baschirotto sul tiro di Thuram. La Juventus continua a dominare la sfida dell'Allianz Stadium con la Cremonese, trasformando il primo tempo in una vera e propria esibizione di forza. Al minuto 32, i bianconeri hanno colpito ancora una volta in transizione, sfruttando l'asse ormai collaudato tra Jonathan David e Khéphren Thuram. Su una ripartenza fulminea, l'attaccante canadese ha innescato la corsa del centrocampista francese, la cui conclusione a botta sicura è stata intercettata da Federico Baschirotto.

35' #JuventusCremonese 3-0 Yildiz a segno su rigore #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #JuvCre x.com

