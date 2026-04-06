Nella partita della 31ª giornata di Serie A 202526, la Juventus ha battuto il Genoa con il punteggio di 2-0. Durante il match, è stato effettuato un controllo del VAR per un possibile rigore a favore dei rossoblù. La cronaca e i dettagli sulla moviola sono disponibili, mentre il risultato finale conferma la vittoria della squadra di casa.

di Andrea Bargione Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 2-0: sintesi e moviola. 71? AMMONITO BREMER – Cartellino giallo per il difensore bianconero dopo un fallo al limite dell’area su Martin. 69? TIRO BALDANZI! – L’ex Roma Baldanzi ha cambiato completamente la marcia al Genoa: insiste su un pallone al limite dell’area e calcia in porta e la palla termina fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Genoa 2-0 LIVE: check del Var in corso per un possibile rigore per i rossoblù

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