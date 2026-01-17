Cagliari Juve 0-0 LIVE | calcio di rigore per i bianconeri! Fallo su Miretti | revisione VAR in corso

Segui la diretta di Cagliari-Juventus, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si presenta equilibrata, con un episodio di rigore assegnato ai bianconeri dopo revisione VAR per fallo su Miretti. Qui troverai aggiornamenti sulla cronaca, il risultato e le principali fasi del match.

di Andrea Bargione Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte delle due prove dominanti contro Sassuolo e Cremonese. Bianconeri ora attesi dalla velenosa trasferta contro il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola. 14? RIGORE PER LA JUVE – Calcio di rigore per i bianconeri! Fallo su Miretti di Mazzitelli. 10? JUVE AGGRESSIVA – I bianconeri sono partita all'attacco della porta di Caprile, già diverse le occasioni dei bianconeri.

Cagliari-Juventus 0-0 - E' cominciata alla Domus Arena - 0 dello scorso anno (decisivo Vlahovic) e ha vinto 8 delle ultime 9 sfide alla Domus Arena. tuttojuve.com

Cagliari Juve 0-0: sintesi e moviola - Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte de ... juventusnews24.com

Penalty for #Juventus ! #CagliariJuve #SerieA #CagliariJuventus #SerieAEnilive #Calcio x.com

Cagliari-Juventus, formazioni ufficiali – LA DIRETTA La squadra di Fabio Pisacane chiede spazio e punti salvezza ai bianconeri rivitalizzati dall’arrivo di Luciano Spalletti in panchina - facebook.com facebook

