Juve Genoa 2-0 LIVE | Bremer e McKennie decidono il primo tempo Bianconeri convincenti in questa prima frazione di gara

Nella partita tra Juventus e Genoa, la prima frazione si è conclusa con un risultato di 2-0, grazie ai gol di Bremer e McKennie. La Juventus si è mostrata più convincente in questa prima parte di gara, con azioni offensive che hanno portato ai punti. La sfida, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526, è in corso e sarà seguita con aggiornamenti in tempo reale.

di Andrea Bargione Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 2-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 1? di recupero 44? CONCEICAO SFIORA IL 3-0! – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del 3-0 con la grande giocata di Conceicao, che supera due avversari e mette in porta: palla fuori di un soffio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa 2-0 LIVE: Bremer e McKennie decidono il primo tempo. Bianconeri convincenti in questa prima frazione di gara Bologna Juve Primavera 2-0 LIVE: fine primo tempo, bianconeri colpiti ma vivi nel finale di frazionedi Fabio ZaccariaBologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato... Juve Genoa 1-0 LIVE: Bremer porta in vantaggio i bianconeri!!di Andrea BargioneJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Genoa oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Diretta | Juventus Genoa (risultato 2-0) streaming video: Bremer, poi McKennie! (Serie A, 6 aprile 2026)Presentazione della diretta Juventus Genoa, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Juve-Genoa 2-0 | Yildiz-Boga PREMIATI Bremer+Wes STOP McKennie ? | OneFootballLa Juventus torna all'Allianz Stadium dopo il pareggio beffa col Sassuolo, stavolta per ospitare il Genoa. Per i bianconeri grandissima occasione nella rincorsa alla zona Champions League dopo il ... onefootball.com Date voi un voto al primo tempo di Juve-Genoa facebook Verso #Juventus - #Genoa: la probabile formazione di #Spalletti e le clamorose voci su #Cambiaso x.com