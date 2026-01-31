Bologna Juve Primavera 2-0 LIVE | fine primo tempo bianconeri colpiti ma vivi nel finale di frazione

Bologna e Juventus Primavera sono in campo per la 23ª giornata del campionato 202526. Dopo un primo tempo intenso, i padroni di casa sono avanti 2-0. La Juve ha subito due gol ma ha mostrato spirito di squadra, restando viva fino alla fine della frazione. La partita è ancora aperta e tutto può succedere nel secondo tempo.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. Bologna Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l'arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro. pallone insidioso che termina sul palo a Franceschelli sorpreso.

