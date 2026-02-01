La Juventus batte il Parma con un netto 4-1 e conquista tre punti importanti in trasferta. La squadra di Allegri mostra una buona forma, con David che segna il suo gol e contribuisce alla vittoria. I bianconeri tengono il passo in classifica, mentre i padroni di casa devono fare i conti con una sconfitta che complica la loro corsa. La partita si è giocata oggi nel primo tempo, con i bianconeri che hanno preso subito il controllo e hanno chiuso la prima frazione in vantaggio. Nel secondo tempo, il Parma ha tentato di reagire

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 1-3: sintesi e moviola. 55? CHECK DEL VAR! – Controllo var in corso al Tardini per fuorigioco. Rete confermata e doppietta personale per Bremer! 54? GOL DELLA JUVENTUS! – Bianconeri che tornano subito a distanza di sicurezza, grazie a un gol in mischia di Bremer! Toccano sia McKennie che David, poi è lo stesso Bremer a mettere in porta da due passi! 51? GOL PARMA – I bianconeri, in pieno controllo della gara, subiscono il gol del 1-2. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Parma Juve 1-4 LIVE: i bianconeri calano il poker! Gol di David!

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526.

