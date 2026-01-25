Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE | palo clamoroso di Corigliano bianconeri vicini al vantaggio

Segui la cronaca della partita tra Juventus Under 17 e Carrarese Under 17, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. In questa occasione, si sono affrontate due formazioni giovanili con un match equilibrato, culminato con un punteggio di 1-1. Durante l'incontro, un palo clamoroso di Corigliano ha mantenuto in equilibrio le due squadre, offrendo momenti di interesse e analisi tecnica.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria interna last minute contro il Parma, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita la Carrarese all'Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 17: 1-1 sintesi e moviola. 57? Doppio cambio per Grauso: Carfora e Basile in campo, escono Del Fabro e Banchio 54? PALO DI CORIGLIANO- sinistro splendido da calcio piazzato, talmente preciso da rimbalzare sul palo. Juventus Carrarese Under 17 1-1 LIVE: si riparte, un cambio per Grauso. Przytarski lascia il posto a Corigliano

