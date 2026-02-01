La Juventus conquista una vittoria netta al Tardini, battendo il Parma 4-1. I bianconeri dominano fin dall’inizio, con Bremer che segna una doppietta e McKennie e David che aggiungono altri gol. La squadra di Allegri si mostra in buona forma e vola in classifica, mentre il Parma fatica a trovare spazi e occasioni. Risultato chiaro e senza troppi dubbi, i bianconeri portano a casa tre punti importanti.

di Andrea Bargione Parma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 202526. La Juve continua il suo cammino verso i primi quattro posti in Serie A, e dopo la straordinaria vittoria contro il Napoli cerca continuità nel match esterno sul campo del Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juve 1-4: sintesi e moviola. Fine partita 83? GOL ANNULLATO – Annullata la rete ai bianconeri dopo la valutazione del VAR, fuorigioco di Openda. 91? GOL DELLA JUVE! – Anche Openda trova il gol nella serata piena di reti al Tardini, buona notizia per Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve 1-4: che prova di forza al Tardini! I bianconeri volano grazie alla doppietta di Bremer e ai gol di McKennie e David

La Juventus passa in vantaggio a Parma grazie a un gol di Bremer.

La Juve passeggia al Tardini: il 4-1 al Parma vale il momentaneo quarto postoI bianconeri rifilano un poker ai ducali e si portano al quarto posto in attesa della Roma.

Serie A: a Parma la Juventus vince 4-1, i bianconeri sono quarti CRONACA e FOTOAl 54' Parma-JUVENTUS 1-3. Rete di Bremer. Schema su punizione della Juventus: colpo di testa di McKennie che centra la traversa, poi tentativo di tap-in di David e deviazione finale di Bremer sulla ... ansa.it

