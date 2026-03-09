Justin Bieber si è trovato di nuovo coinvolto in un acceso scontro con i paparazzi a Los Angeles mentre era con la moglie Hailey. L'artista ha avuto un alterco durante una giornata trascorsa in città, con sequenze di tensione visibili tra lui e i fotografi. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che la situazione si tranquillizzasse.

Justin Bieber ha avuto un altro faccia a faccia piuttosto acceso con i paparazzi, mentre si trovava a Los Angeles con la moglie Hailey. Venerdì la popstar ha perso la pazienza quando i fotografi lo hanno circondato in un parcheggio, dopo una cena a tarda notte al Sushi Park di West Hollywood. Alcuni filmati mostrano Justin visibilmente frustrato e con il volto coperto, mentre lui e la consorte si dirigono verso un SUV nero. Una volta dentro, il cantante ha lanciato una bottiglia d’ acqua Fiji mezza vuota verso i paparazzi, come sempre piuttosto insistenti verso di loro. La bottiglia non ha colpito nessuno ed è caduta a terra, e la coppia si è allontanata rapidamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Metropolitanmagazine.it - Nuovo scontro tra Justin Bieber e i paparazzi a Los Angeles

