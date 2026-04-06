Jon Hamm l' intervista | Il potere teme la satira Rompere le regole? Un terreno scivoloso

In un'intervista recente, l'attore ha commentato come il potere spesso mostri sensibilità verso la satira, citando un esempio dalla Casa Bianca. Ha aggiunto che oggi le modalità di narrazione sono cambiate, e non sempre in modo favorevole, sottolineando la difficoltà di rompere le regole in un ambiente mediatico in evoluzione. La discussione si è concentrata sulle sfide di esprimersi liberamente in un contesto di crescente controllo e aspettative.

"Abbiamo un esempio alla Casa Bianca piuttosto permaloso. Oggi il modo di raccontare le storie si è ampliato, e non sempre in meglio". La nostra (nuova) intervista all'attore, tornato su Apple TV con la Stagione 2 di Your Friends & Neighbors. Eccolo ancora lì, a sorseggiare la sua lunga tazza di caffè. Dall'altra parte della finestra Zoom, un anno dopo, ritroviamo Jon Hamm. Generoso, affabile, spiritoso, tagliente. Insomma, ce ne fossero di attori come lui, liberi di affrontare le interviste senza troppe sovrastrutture. Hamm, dopo quell'inarrivabile capolavoro chiamato Mad Men, ritrova la forma e la dimensione seriale in Your Friends & Neighbors, firmata da Jonathan Tropper. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jon Hamm, l'intervista: "Il potere teme la satira. Rompere le regole? Un terreno scivoloso" Your Friends & Neighbors | Jon Hamm raddoppia su Apple TV con il rinnovo per la terza stagioneApple TV ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di Your Friends & Neighbors, la dramedy di successo che vede protagonista e produttore... La serie Apple TV con Jon Hamm, Your Friends & Neighbors, ottiene il rinnovo per la stagione 3La piattaforma di streaming ha condiviso il nuovo teaser del secondo capitolo della storia, annunciando inoltre che lo show ritornerà con la terza... Temi più discussi: Jon Hamm, l'intervista: Il potere teme la satira. Rompere le regole? Un terreno scivoloso; Jon Hamm: Essere l’uomo più sexy non conta nulla. Mad Men? C'è un momento che non ho mai dimenticato; Jon Hamm magnetico e tormentato tra i ricchi di 'Your Friends and Neighbors 2; Jon Hamm: Sì, quello nella premiere di Your Friends & Neighbours 2 è il mio sedere. Jon Hamm, l'intervista: Il potere teme la satira. Rompere le regole? Un terreno scivolosoAbbiamo un esempio alla Casa Bianca piuttosto permaloso. Oggi il modo di raccontare le storie si è ampliato, e non sempre in meglio. La nostra (nuova) intervista a Jon Hamm, tornato su Apple TV con ... movieplayer.it Jon Hamm: Essere l’uomo più sexy non conta nulla. Mad Men? C'è un momento che non ho mai dimenticatoDal suo rapporto con la bellezza al ricordo di Mad Men, la serie che lo ha reso famoso in tutto il mondo. L'attore, vincitore di un Emmy e due Golden Globe si racconta a tutto tondo a Today.it ... today.it From the return of Jon Hamm as a gentleman thief in Your Friends and Neighbors to James Cameron’s new project about bees, our critics pick a great watchlist. Click the link in the comments to read more facebook