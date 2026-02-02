Apple TV raddoppia con la terza stagione di Your Friends & Neighbors. La serie, con Jon Hamm nei panni del protagonista, torna con nuovi episodi dopo il buon riscontro della prima e della seconda stagione. La produzione conferma l’interesse della piattaforma per questa dramedy che ha conquistato il pubblico.

Apple TV ha annunciato il rinnovo per la terza stagione di Your Friends & Neighbors, la dramedy di successo che vede protagonista e produttore esecutivo il premio Emmy Jon Hamm. L’annuncio è arrivato oggi con largo anticipo rispetto al debutto della seconda stagione, fissato per il prossimo 3 aprile 2026, accompagnato tra l’altro dal rilascio di un nuovo teaser trailer che offre un primo sguardo ai nuovi episodi. La serie, nata da un’idea di Jonathan Tropper ( Banshee, See ), si conferma uno dei pilastri della programmazione originale della piattaforma. Nella seconda stagione, composta da dieci episodi, Andrew Cooper ( Jon Hamm ) vedrà complicarsi ulteriormente la sua doppia vita di “ladro di quartiere”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Your Friends & Neighbors | Jon Hamm raddoppia su Apple TV con il rinnovo per la terza stagione

Argomenti discussi: Film comedy Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass, tradimento con Zoey Deutch e Jon Hamm; Jon Hamm e Sabrina Impacciatore attori feticcio della commedia sexy più folle del Sundance.

