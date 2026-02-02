Apple TV ha annunciato ufficialmente che la serie con Jon Hamm, Your Friends & Neighbors, tornerà con una terza stagione. La piattaforma ha anche pubblicato un nuovo teaser del secondo capitolo, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa succederà ai personaggi.

La piattaforma di streaming ha condiviso il nuovo teaser del secondo capitolo della storia, annunciando inoltre che lo show ritornerà con la terza stagione. Apple TV ha annunciato di aver approvato la produzione della stagione 3 della serie Your Friends & Neighbors, il progetto con star Jon Hamm che tornerà sugli schermi televisivi dal 3 aprile con il secondo capitolo della storia. Fino al 5 giugno debutterà in streaming ogni settimana una delle dieci puntate inedite, di cui è stato condiviso il teaser trailer. Cosa racconta Your Friends & Neighbors Nella seconda stagione, che si concluderà il 5 giugno, si seguirà quello che accade ad Andrew Cooper, il personaggio interpretato in Your Friends and Neighbors da Jon Hamm. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La serie Apple TV con Jon Hamm, Your Friends & Neighbors, ottiene il rinnovo per la stagione 3

Apple TV raddoppia con la terza stagione di Your Friends & Neighbors.

