battista lascia la lega e passa a futuro nazionale con vannacci

Battista lascia la Lega e passa a Futuro Nazionale insieme a Vannacci. Dopo nove anni di militanza, il consigliere comunale di Taranto decide di cambiare schieramento. La sua scelta arriva in un momento di cambiamento per il politico, che ha sempre avuto un ruolo attivo nel partito, anche quando la Lega non era ancora molto radicata in città. Ora punta tutto su Futuro Nazionale, portando con sé un’esperienza lunga e radicata nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Il mio impegno nella Lega è iniziato nove anni fa, da semplice sostenitore, per poi proseguire come militante, dirigente e consigliere comunale, in una fase in cui il partito a Taranto non era ancora strutturato né politicamente radicato sul territorio. Una scelta compiuta per convinzione, quando il consenso era limitato e la sfida principale era costruire, non gestire. La decisione di lasciare la Lega nasce da una riflessione politica profonda. Non mi riconosco più in un progetto che, a livello nazionale, regionale e locale, ha progressivamente smarrito credibilità, coerenza, radicamento territoriale e quella spinta ideale che ne aveva caratterizzato le origini. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

