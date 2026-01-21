ben e blaine i fratelli di jennifer lawrence che la adorano e la accompagnano sui red carpet

Ben e Blaine, fratelli di Jennifer Lawrence, sono presenti nella sua vita e la accompagnano spesso sui red carpet. La loro vicinanza riflette il forte legame familiare dell’attrice, nota per il ruolo nel film Die My Love e per le candidature ai Golden Globe, con ambizioni anche per l’Oscar. Un esempio di come l’affetto familiare possa essere un sostegno importante nel percorso professionale di Jennifer Lawrence.

La candidata ai Golden Globe di quest’anno per Die My Love è nata in una famiglia protestante a Louisville, la città più grande del Kentucky, dove si producono le mazze della Major League Baseball e dove Tom Cruise ha trascorso parte della sua infanzia prima di iniziare le superiori. Suo padre, Gary Lawrence, ha conosciuto sua madre, Karen, all’Università di Louisville. «Mio suocero era il rettore, ed è così che ho conosciuto Gary», ha detto la donna nel corso di un’intervista alla stampa locale. Mentre lui lavorava come proprietario di una piccola impresa edile, lei ebbe l’idea di avviare un campeggio estivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

