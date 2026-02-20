Omaggio a Davis e Coltrane con il noto jazzista Roberto Gatto
Roberto Gatto porta a Trieste il suo nuovo progetto, Around Miles & Trane, in onore di due leggende del jazz. La causa di questa iniziativa è la passione del batterista per la musica di Miles Davis e John Coltrane, che ha deciso di celebrare con un concerto dal vivo. Gatto, noto per aver suonato con grandi artisti come Chet Baker e Pat Metheny, sceglie di rendere omaggio ai maestri con interpretazioni coinvolgenti e ritmiche intense. L’evento si terrà al Teatro Miela, attirando appassionati da tutta la regione.
Approda a Trieste Around Miles & Trane, il nuovo progetto del batterista Roberto Gatto, uno dei nomi più noti del jazz italiano e internazionale, attivo da decenni e protagonista di collaborazioni con artisti del calibro di Chet Baker e Pat Metheny. Gatto, classe 1958. L'appuntamento è per martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20.00al politeama Rossetti. Around Miles & Trane nasce come omaggio al centenario dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due figure che hanno segnato la storia del jazz mondiale. Il progetto si concentra sul periodo di transizione dei due maestri: Davis verso le sonorità elettriche e Coltrane verso una dimensione più spirituale e sperimentale.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Bergamo Jazz numero 47: omaggio a Davis e Coltrane
Leggi anche: Centenario della nascita di John Coltrane, concerto omaggio al Miles DavisVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paolo Fresu al Teatro Comunale Claudio Abbado con Kind of Miles: omaggio visionario a Miles Davis; ‘Kind of Miles’, rivoluzione musicale. Viaggio attraverso il genio di Davis; Kind of Miles, omaggio di Fresu a Davis; MetJazz, si parte stasera. Nel segno di Miles Davis.
Paolo Fresu omaggia Miles Davis con due concerti in SardegnaRitratto d'artista tra parole, note e visioni con Kind of Miles, di e con Paolo Fresu. È un omaggio a Miles Davis, il leggendario trombettista e compositore americano che ha rivoluzionato la storia ... unionesarda.it
Kind of Miles, omaggio di Paolo Fresu a Miles Davis al Teatro Comunale di FerraraUn'opera teatrale e musicale per raccontare un musicista leggendario del Novecento e, allo stesso tempo parlare della musica oggi, di creatività, del mito: Kind of Miles, in programma il 19 febbraio ... ansa.it
In questa ultima settimana abbiamo viaggiato tra la profondità di Francesco Dillon, la forza ritmica di Roberto Gatto, l’ironia degli Oblivion, la fantasia di Gabriele Mirabassi e stiamo per innamorarci della sensibilità luminosa di Gloria Campaner. Artisti straordin - facebook.com facebook