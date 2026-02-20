Omaggio a Davis e Coltrane con il noto jazzista Roberto Gatto

Roberto Gatto porta a Trieste il suo nuovo progetto, Around Miles & Trane, in onore di due leggende del jazz. La causa di questa iniziativa è la passione del batterista per la musica di Miles Davis e John Coltrane, che ha deciso di celebrare con un concerto dal vivo. Gatto, noto per aver suonato con grandi artisti come Chet Baker e Pat Metheny, sceglie di rendere omaggio ai maestri con interpretazioni coinvolgenti e ritmiche intense. L’evento si terrà al Teatro Miela, attirando appassionati da tutta la regione.

Approda a Trieste Around Miles & Trane, il nuovo progetto del batterista Roberto Gatto, uno dei nomi più noti del jazz italiano e internazionale, attivo da decenni e protagonista di collaborazioni con artisti del calibro di Chet Baker e Pat Metheny. Gatto, classe 1958. L'appuntamento è per martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20.00al politeama Rossetti. Around Miles & Trane nasce come omaggio al centenario dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, due figure che hanno segnato la storia del jazz mondiale. Il progetto si concentra sul periodo di transizione dei due maestri: Davis verso le sonorità elettriche e Coltrane verso una dimensione più spirituale e sperimentale.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

