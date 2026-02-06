Guerri Napoli-Reyer Venezia | orari e diretta tv della partita
Domenica 8 febbraio alle 16:00 si gioca la partita tra Guerri Napoli e Umana Reyer Venezia. Il match, che si disputa dopo il turno di riposo, sarà trasmesso in diretta su LBATV. Gli appassionati non dovranno perdere questa sfida, che promette di essere interessante.
La partita in programma domenica 8 febbraio 2026 alle 16:00, trasmessa su LBATV, mette a confronto Guerri Napoli e Umana Reyer Venezia dopo il turno di riposo delle partite precedenti. Le due formazioni arrivano con motivazioni diverse ma entrambe pronte a confrontarsi su un palcoscenico di grande livello, con Venezia che tenta di ribadire la propria consistenza contro un avversario ostico in casa. La sfida rappresenta il decimo confronto in Serie A tra le due società, con Venezia in vantaggio 8-1 sui precedenti. Nel match di andata, disputato domenica 21 dicembre 2025, la squadra veneta ha conquistato la vittoria per 106-96.
La Guerri Napoli gioca una grande partita ma cede nel finale alla Reyer Venezia
Diretta testuale: BAXI Manresa contro Reyer Venezia
Questa sera il BAXI Manresa ha perso in casa contro la Reyer Venezia, che così si assicura un posto ai playoff.
Argomenti discussi: Guerri Napoli Basket-Reyer Venezia, biglietti in vendita; Basket, Willy Caruso spinge gli azzurri:Adesso dobbiamo cambiare marcia; Conclusa la 18ª giornata della Serie A Unipol 2025/26: scopri tutti i risultati!; Guglielmo Caruso: Sto trovando la mia dimensione.
RADIO CRC - Guerri Napoli Basket-Umana Reyer Venezia, Totè e Jordan Parks ospiti a Speak&RollQuesta sera, dalle 20.30 alle 21.30, Radio CRC torna a essere la casa del basket napoletano, ospitando sulle sue frequenze (FM 100,5 MHZ, Canale 84 del digitale terrestre Campania) e piattaforme (St ... napolimagazine.com
NAPOLI BASKET - In vendita i biglietti per la gara contro VeneziaLa Guerri Napoli informa che saranno in vendita dalle ore 15:00 i biglietti per la partita in programma domenica 8 febbraio alle ore 16:00 alla Alcott Arena, contro la Reyer Venezia. I ticket potranno ... napolimagazine.com
BASKET SERIE A GUERRI NAPOLI, DOMENICA SI TORNA SUL PARQUET CON IL CONFRONTO ALLE 16 ALLA ALCOTT ARENA CON LA QUOTATA VENEZIA. ESORDIRA' IL PIVOT TOTE' CHE TORNA IN AZZURRO DOPO LA BREVE ESPERIENZA facebook
Il calendario delle partite di della Guerri Napoli! #GuerriNapoli | #DestinationNapoli x.com
