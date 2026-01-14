Sinner viene presentato come numero 1 al mondo davanti ad Alcaraz | Jannik ha la risposta pronta
Durante il torneo Million Dollar One Point Slam, Jannik Sinner è stato erroneamente indicato come
Jannik Sinner definito per errore "numero uno del mondo" durante il Million Dollar One Point Slam reagisce con il sorriso. Alcaraz sta al gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
