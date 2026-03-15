Nella seconda giornata dei Mondiali di short track, l’Italia ottiene una medaglia d’argento nella staffetta femminile. La squadra italiana conclude la gara con un ottimo risultato, ma la vittoria sfuma di poco. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti e il team azzurro si è distinto per la prestazione complessiva. La medaglia rappresenta il miglior risultato fino a quel momento in questa edizione dei Mondiali.

Si chiude con una meravigliosa medaglia d’argento la seconda giornata dei Mondiali di short track per l’Italia. La staffetta femminile azzurra non tradisce le aspettative e conclude al secondo posto, sfiorando anche un clamoroso titolo iridato. L’oro sfuma infatti solamente per pochi millesimi, ma arriva comunque un argento per il quartetto italiano ( Elisa Confortola, Arianna Sighel, Chiara Betti, Gloria Ioriatti ) che mancava addirittura nei Mondiali dal 1999. Una finale davvero bellissima e con una condotta di gara davvero magistrale da parte delle italiane. Gloria Ioriatti ha trovato due sorpassi meravigliosi prima sul Canada e poi anche sull’Olanda, portando la squadra azzurra anche in testa alla gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Una bella Italia è d’argento nella staffetta femminile ai Mondiali. La vittoria sfuma per pochissimo

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