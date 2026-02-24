Chi è Diana Poloni la fidanzata di Francesco Renga dopo Ambra | Grazie a lei ho superato un periodo duro

Diana Poloni ha incontrato Francesco Renga subito dopo la fine della sua relazione con Ambra Angiolini, un momento difficile per entrambi. La loro conoscenza è nata in un periodo di grande fragilità, quando Renga stava affrontando molte difficoltà personali. Poloni ha portato serenità nella vita del cantante, aiutandolo a superare le sfide più dure. La loro relazione si consolida in un momento di grande cambiamento e incertezza.

Diana Poloni e Francesco Renga si sarebbero conosciuti nel periodo più duro di lui, subito dopo la separazione da Ambra Angiolini. Una storia lunghissima e quindi non facile da buttarsi alle spalle, quella con la showgirl romana, da cui sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Tra le cause della rottura, il cantante bresciano aveva indicato in un’intervista anche la difficoltà di gestire una storia d’amore tra due personaggi noti che è stata sempre, per forza di cose, sotto i riflettori e, alla fine ha pagato questa eccessiva esposizione mediatica. Forse per questo, con la nuova compagna Renga è andato davvero con i piedi di piombo: lui e Diana si frequenterebbero da anni, erano già stati paparazzati insieme, ma solo dopo anni il cantante ha deciso di ufficializzare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

