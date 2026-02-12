James Van Der Beek è stato anche un marito e un padre meraviglioso di 6 figli

James Van Der Beek ha ricordato quanto la famiglia sia importante per lui. In un’occasione pubblica, l’attore ha mostrato il suo volto sorridente, accanto alla moglie Kimberly Brook, con cui condivide 15 anni di matrimonio. Davanti ai fotografi, ha parlato dei suoi sei figli e di quanto siano stati fondamentali nella sua vita, ricordando la donna che considera “l’essere umano più straordinario che abbia mai incontrato”.

La vita privata dell'attore, da 15 anni legato a Kimbery Brooks con cui ha anche affrontato quattro aborti. Un dolore che lui stesso definì "devastante" Accanto al suo volto sorridente, guancia a guancia con quello della moglie Kimberly Brook, James Van Der Beek aveva ricordato a tutti cosa rappresentasse per lui la donna sposata 15 anni prima: "L'essere umano più straordinario che abbia mai incontrato". Il post era stato pubblicato il 2 agosto scorso, giorno dell'anniversario delle loro nozze, e conteneva la promessa che un giorno l'attore avrebbe raccontato quello che la compagna aveva "sopportato in questi ultimi due anni" e di come, con il suo esempio, gli avesse dimostrato cosa volesse dire vivere.🔗 Leggi su Today.it

Si spegne a 48 anni l’attore James Van Der Beek, conosciuto per il suo ruolo in “Dawson’s Creek”.

James Van Der Beek torna a parlare della sua vita privata.

Dawson’s Creek piange James Van Der Beek: la raccolta fondi per i sei figli, la moglie Kimberly e la battaglia contro la malattiaJames Van Der Beek, star di Dawson’s Creek, ha combattuto un tumore al colon-retto e ha messo all’asta cimeli per pagare le cure; ora la moglie ... alfemminile.com

James Van Der Beek, morto in un hospice. L'amico: «Voleva trovare la pace. I figli gli tenevano la mano»Da diversi giorni James Van Der Beek, il celebre Dawson di Dawson's Creek, era in un hospice. L’attore, morto ieri a 48 anni, «non era più in cura da ... ilmessaggero.it

La pagina Instagram ufficiale di Dawson's Creek dedica un dolce omaggio a James Van Der Beek "Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di James Van Der Beek. La sua iconica interpretazione di Dawson Leery ha contribuito a definire una gener - facebook.com facebook

Nel giorno del suo 48esimo compleanno, l'8 marzo 2025, James Van Der Beek ha pubblicato sui social un messaggio commovente: "È stato l'anno più difficile della mia vita. Alla domanda 'Sono solo un ragazzo con il cancro Chi sono ora', mi sono risposto x.com