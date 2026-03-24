Referendum Nordio | mi assumo la responsabilità della sconfitta alle urne ma non mi dimetto

Roma, 24 mar. (askanews) – “Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta”. Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, parlando a Start su Sky TG24. “Se ci sono stati difetti di comunicazione, sono stati anche miei. E’ una riforma che porta il mio nome e non posso disconoscerla”, ha continuato. Alla domanda se avesse quindi intenzione di dimettersi il ministro ha risposto: “No, assolutamente”. “Se vi sono stati dei difetti di comunicazione e di impostazione sono stati anche i miei. Le sconfitte in politica si devono mettere in bilancio e si devono affrontare con serenità e continuare a lavorare”, ha detto Nordio. Con la premier Meloni ancora “non ci siamo sentiti con la premier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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