Referendum Nordio | Mi assumo la responsabilità politica della sconfitta ma non mi dimett

Da agi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica". Parole di Carlo Nordio, intervistato da "Start" su Sky Tg24, all'indomani del referendum che ha sancito la vittoria dei No.  Che cosa non ha funzionato? "Non vorrei trovare colpe di altri, se ci sono stati difetti di impostazione e comunicazione sono stati anche miei", ha ammesso il Guardasigilli che ha aggiunto: "Io ammetto di aver fatto errori anche nella comunicazione, però colgo l'ennesima occasione per ricordare che la frase più contestata, quella sul cosiddetto sistema mafioso, io non l'ho mai detta, era la citazione della dichiarazione di un pubblico ministero. 🔗 Leggi su Agi.it

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